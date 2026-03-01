रामगढ़ क्षेत्र में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, सभी यात्री सुरक्षित

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में करीब दो दर्जन यात्री सवार थे। बस के अचानक असंतुलित होकर पलटने से यात्रियों में कुछ देर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि बस की गति कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और यात्रियों की मदद की।