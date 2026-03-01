जैसलमेर में चादर महोत्सव शुरू, विशेष सिक्के और डाक टिकट का विमोचन

धर्मसभा से पहले जैसलमेर के महोत्सव स्थल पर गच्छाधिपति, आचार्य, उपाध्याय, गणि, श्रमक-श्रमिणों का मंगल प्रवेश हुआ। लाभार्थी परिवारों ने नगर उद्घाटन किया। चादर महोत्सव समिति के चेयरमैन मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि पूरी जैसलमेर नगरी इस आध्यात्मिक आयोजन की साक्षी बनी हुई है। 7 मार्च को विश्वभर के विभिन्न नगरों में श्रद्धालु अपने-अपने स्थानों से एक साथ दादागुरु इकतीसा पाठ करेंगे, जिससे आध्यात्मिक चेतना की सामूहिक तरंग उत्पन्न होगी। आयोजन समिति के सचिव पदम टाटिया ने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को जैसलमेर किले से चादर वरघोड़ा निकलेगा। इसके बाद 1 करोड़ 8 लाख श्रृद्वालु पूरे विश्व में दादा गुरु इकतीसे का पाठ करेंगे। दोपहर में चादर अभिषेक और पूजा होगी। सांस्कृतिक संध्या में संगीतकार भक्ति महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। 8 मार्च को विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा एवं उपाध्याय महेन्द्रसागर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया जाएगा साथ ही गणिनी पद समारोह भी आयोजित होगा। इसी दिन चादर अभिषेक जल और वासक्षेप का वितरण होगा।