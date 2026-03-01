फतेहगढ़ बस स्टैंड गंदगी से बेहाल, कचरे के ढेर से यात्री परेशान

गंदगी और कीचड़ के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। मुख्य बस स्टैंड पर लंबे समय से कचरा जमा होने से हालात खराब बने हुए हैं। यहां निराश्रित पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। पशुओं की आवाजाही के कारण कई बार यात्री चोटिल हो चुके हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। गंदगी और कीचड़ के कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है।