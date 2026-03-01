केन्द्रीय मंत्री ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को किया निर्देशित

केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जोधपुर-पोकरण सांसद गजेन्द्रसिंह शेखावत का शुक्रवार को पोकरण पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। केन्द्रीय मंत्री शेखावत शुक्रवार शाम पोकरण पहुंचे। यहां विधायक कार्यालय में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, शैतानसिंह राठौड़, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी, जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, महामंत्री संतोष पालीवाल, मंत्री मदनसिंह राजमथाई, श्रवण पूनिया, कंवराजसिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष जुगलकिशोर व्यास, गजरूपसागर मठ के महंत बालभारती, अमृताराम महाराज, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनीष पुरोहित, पूर्व प्रधान भगवतसिंह तंवर सहित विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की ओर से साफा व मालाएं पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार कस्बे के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से 21 किलो की माला पहनाई गई। जिस पर मंत्री शेखावत ने सभी का आभार जताया।