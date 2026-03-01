6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सूरज की किरणों ने बोला हमला, पारा 38 डिग्री पहुंचा

जैसलमेर में एक तरफ सूरज जोरदार ढंग से तपना शुरू हो गया है, दूसरी ओर रात का पारा उतार की ओर है। शुक्रवार को पहली बार दिन का पारा 38 डिग्री के स्तर को छू गया। तेज गर्मी से लोग पसीने में तरबतर हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 06, 2026

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (200, -1); aec_lux: 102.35475; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

जैसलमेर में एक तरफ सूरज जोरदार ढंग से तपना शुरू हो गया है, दूसरी ओर रात का पारा उतार की ओर है। शुक्रवार को पहली बार दिन का पारा 38 डिग्री के स्तर को छू गया। तेज गर्मी से लोग पसीने में तरबतर हो गए।

दोपहर में घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया, वहीं न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 18.7 डिग्री था। वहीं गत 4 तारीख को न्यूनतम पारा 20.5 डिग्री तक पहुंच गया था। इस तरह से पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आ गई। इसका असर गत रात में गुलाबी ठंडक की वापसी के तौर पर महसूस किया गया। शुक्रवार अलसुबह से धूप निकलने से पहले तक शीतल बयार के बहने से मौसम में हल्की सर्दी का अहसास हुआ। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के स्तर तक पहुंच सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सूरज की किरणों ने बोला हमला, पारा 38 डिग्री पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामगढ़ क्षेत्र में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, सभी यात्री सुरक्षित

जैसलमेर

यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षा निगरानी प्रणाली का लिया जायजा

जैसलमेर

केन्द्रीय मंत्री ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को किया निर्देशित

जैसलमेर

फतेहगढ़ बस स्टैंड गंदगी से बेहाल, कचरे के ढेर से यात्री परेशान

जैसलमेर

जैसलमेर में चादर महोत्सव शुरू, विशेष सिक्के और डाक टिकट का विमोचन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.