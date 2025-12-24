सम क्षेत्र रिसोर्टों में सुरक्षा जांच दल ने किया औचक निरीक्षण

उपखंड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल के आदेशों की अनुपालना में सम क्षेत्र के विभिन्न रिसोर्टों और कैम्पों की सुरक्षा जांच के लिए गठित दल ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और निर्धारित मानकों की प्रभावी पालना कराना रहा।
निरीक्षण दल में सहायक निदेशक पर्यटन विभाग कमलेश्वरसिंह, तहसीलदार सम कालूराम, पटवारी मनोज कुमार लख्मणों की बस्ती, पर्यटक सहायता बल के सदस्य तथा अन्य कार्मिक शामिल रहे। टीम ने कैम्पों और रिसोर्टों में जाकर फायर सेफ्टी संसाधनों, बिजली व जल की व्यवस्थित व्यवस्था, आपातकालीन बिजली सुविधा, किचन में गैस सिलेंडरों की सुरक्षित स्थिति, देशी व विदेशी पर्यटकों के पहचान पत्र तथा बुकिंग रजिस्टरों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान रिसोर्ट संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किचन के गैस सिलेंडर किचन क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर रखने, कैम्प क्षेत्र में आपातकालीन विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी सुरक्षा मानकों को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। सभी व्यवस्थाएं आगामी पांच दिनों में दुरुस्त करने के लिए कहा गया। निर्देशों की पालना नहीं होने पर संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सहायक निदेशक पर्यटक स्वागत केंद्र कमलेश्वर सिंह ने बताया कि सुरक्षा जांच की यह प्रक्रिया आगे भी समय-समय पर जारी रहेगी। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सम क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
