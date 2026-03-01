जैसलमेर जिले में भी गैस संकट के हालात, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से बढ़ी परेशानी

जानकारी के अनुसार गत चार दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगने के कारण जैसलमेर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे भोजनालय संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर संचालक घरेलू गैस सिलेंडर का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि घरेलू गैस की सप्लाई भी सीमित होने से स्थिति और जटिल हो गई है। पर्यटन नगरी होने के कारण यहां होटल और रेस्टोरेंट की बड़ी संख्या है, ऐसे में गैस की कमी से उनके कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को भी धीरे-धीरे परेशानी बढऩे के संकेत हैं। गैस एजेंसियों की ओर से सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद की जा रही है। ऐसे में जिन घरों में सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। कई परिवारों को मजबूरी में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस एजेंसियों के गोदामों तक खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही एजेंसियों के गोदामों के बाहर लोग सिलेंडर की कतारें देखी जा रही हैं। उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर गोदाम पहुंचते हैं और वहां से भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।