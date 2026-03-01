नशे की प्रवृति व कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन के सहयोग की जरूरत : शिवहरे

उसका निर्वहन कर पुलिस को हमेशा सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज में व्याप्त बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने देश भर में बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति जागरुक रहकर किसी भी तरह के प्रलोभन व झांसे में नहीं आने एवं समय पर पुलिस को सूचना देकर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कस्बे में अभय कमांड योजना के तहत शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही व्यापारियों से भी जगह-जगह कैमरे लगाने, संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने नाबालिगों को वाहन नहीं देने के लिए अभिभावकों से अपील की। इस मौके पर पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ ने क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।