11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नशे की प्रवृति व कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन के सहयोग की जरूरत : शिवहरे

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने कहा कि समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृति एवं कारोबार को रोकने के लिए पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 11, 2026

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने कहा कि समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृति एवं कारोबार को रोकने के लिए पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक बुराई पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए आमजन के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने बुधवार को स्थानीय पुलिस थाने में आयोजित सामुदायिक संपर्क समूह सीएलजी व स्थानीय लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की देश के संविधान के प्रति जिम्मेदारी है।

उसका निर्वहन कर पुलिस को हमेशा सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज में व्याप्त बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने देश भर में बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति जागरुक रहकर किसी भी तरह के प्रलोभन व झांसे में नहीं आने एवं समय पर पुलिस को सूचना देकर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कस्बे में अभय कमांड योजना के तहत शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही व्यापारियों से भी जगह-जगह कैमरे लगाने, संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने नाबालिगों को वाहन नहीं देने के लिए अभिभावकों से अपील की। इस मौके पर पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ ने क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था की जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सीएलजी सदस्यों ने रखी मांग

बैठक के दौरान सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न समस्याएं रखी और निराकरण की मांग की। सीएलजी सदस्य गणपतराम गर्ग ने कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने, विजय व्यास ने मुख्य मार्गों पर समान रूप से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने, कैलाश पुरोहित व भावना गोस्वामी ने सालमसागर, रामदेवसर तालाब, हनुमान मंदिर, पंचमुखा महादेव मंदिर व भीड़-भाड़ भरे सार्वजनिक स्थलों पर आवारा घूमने व नशा करने वाले समाजकंटकों के विरुद्ध कार्रवाई करने, धूड़ाराम सोनी, रघुनाथसिंह चौहान ने कस्बे में यातायात व्यवस्था को सुधारने, चोरी की वारदातों व संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने, गश्त बढ़ाने की मांग की। जिस पर पुलिस अधीक्षक शिवहरे ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर अशोक रतनू, सुरेश नागौरा, भाटीलाल शर्मा, राजेन्द्र वैष्णव आदि उपस्थित रहे।

पुलिस थाने का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बुधवार को पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, थानाधिकारी कक्ष, एचएम कक्ष, मालखाना, बैरिक, हवालात आदि का अवलोकन किया। उन्होंने थानाधिकारी भारत रावत से क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था, दर्ज मामलों, उनकी जांच की प्रगति और यातायात व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, सालमसागर, रामदेवसर तालाब क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर हर गतिविधि और आवारा घूमने वाले समाजकंटकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन व वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नशे की प्रवृति व कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन के सहयोग की जरूरत : शिवहरे

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण बस स्टैंड : भीड़ बढ़ी, सुविधाएं गायब… इंतजार में थकते मुसाफिर

जैसलमेर

जैसलमेर जिले में भी गैस संकट के हालात, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

Jaisalmer accident : सेना के ट्रक व गाड़ी की भिड़ंत, चालक घायल

जैसलमेर

Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

Army Truck and Bolero Camper Collide in Jaisalmer Front Portions Crushed Driver Critically Injured
जैसलमेर

बम से उड़ाने की धमकी, पासपोर्ट ऑफिस और मुख्य डाकघर को करवाया खाली

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.