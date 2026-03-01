रामदेवरा क्षेत्र के मावा गांव के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सात चिंकारा हिरण मृत पाए गए। घटनास्थल से मिले अवशेषों का पोस्टमार्टम कराने के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। अब वन विभाग ने नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए देहरादून स्थित प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। गौरतलब है कि सोमवार सुबह फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में छह से अधिक हिरणों के मृत अवशेष मिलने की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया, पोकरण वन विभाग के सहायक वन संरक्षक चंद्रशेखर कौशिक, छायण रेंजर लक्ष्मण स्वामी तथा रामदेवरा थाने से सहायक उपनिरीक्षक दईदानसिंह सहित टीम ने अलग-अलग स्थानों और पेड़ों के पास पड़े अवशेषों को एकत्रित किया।