नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

रात में उसकी 16 वर्ष की नाबालिग पुत्री साथ ही सो रही थी। मध्यरात्रि बाद देखा तो पुत्री नहीं मिली। इधर-उधर तलाश की तो अज्ञात व्यक्ति के साथ उसकी पुत्री के पैरों के निशान दिखाई दिए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी जगदीशराम को जोधपुर से नाबालिगा के साथ दस्तयाब किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर चालान प्रस्तुत किया गया।