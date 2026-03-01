स्वयं सहायता समूह महिलाओं को निशाना बनाकर बढ़ रहे वित्तीय धोखाधड़ी मामले

इसके साथ ही साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आमजन को यह भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि अत्यधिक ब्याज दर का लालच देने वाली योजनाओं से दूर रहें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत है या नहीं। बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड की प्रतिलिपि और विशेष रूप से ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। समय रहते सूचना मिलने पर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।