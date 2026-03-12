12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

राजस्थान के मशहूर सूफी गायक सावन खां का निधन, 50 देशों में गूंजी थी जिनकी आवाज, फिल्म में भी बिखेरा था जादू

Sawan Khan Dabri: जैसलमेर के प्रसिद्ध सूफी लोकगायक सावन खां दबड़ी का लीवर बीमारी के चलते निधन हो गया। कोक स्टूडियो से जुड़ने वाले पहले लोक कलाकार रहे सावन खां ने करीब 50 देशों में कार्यक्रम कर राजस्थानी मरु संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Mar 12, 2026

Sufi Singer Sawan Khan Dabri Passes Away Took Rajasthani Folk Music to Global Stage Performances 50 Countries

Sufi Singer Sawan Khan Dabri Passes Away (Patrika Photo)

Sufi Folk Singer Sawan Khan Dabri: जैसलमेर की माटी के लाल और सूफी गायन को अपने मजबूत कंठ के सहारे दुनिया भर के मंचों तक पहुंचाने वाले सावन खां दबड़ी की मृत्यु ने लोकगीत-संगीत की महफिल में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। वे कोक स्टूडियो से जुड़ने वाले पहले लोक कलाकार थे और उन्होंने करीब 50 देशों में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी कर मरु गीत-संगीत की मिठास का परचम फहराया था।

गौरतलब है कि सावन खां पिछले दो वर्षों से लीवर की असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे। गत सोमवार को जैसलमेर में उनका निधन हुआ और पैतृक गांव में गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। कोक स्टूडियो के लिए गाए गए उनके गीत साथी सलाम ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।

इसके साथ ही हिंदी फिल्म 'हाईवे' में उन्होंने तकदीर तख्त चढ़ायो गीत गाकर लोकप्रियता अर्जित की। सावन खां के पिता रोजे खां स्वयं एक गायक कलाकार थे और उनकी छाया में बचपन से ही सावन खां ने सुर-साधना शुरू कर दी।

वे अपने पीछे तीन बेटों और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को छोड़ गए। सावन खां उन चुनिंदा कलाकारों में थे, जिन्होंने सिंधी कलाम और राजस्थानी लोक संगीत को नई ऊंचाई दी।

खास था सूफियाना अंदाज

सावन खां ने सिंधी कलाम और मारवाड़ी लोकगीतों का जादू बिखेरा। उनकी सिंधी भजन और सूफियाना कलाम पर जबरदस्त पकड़ थी। विशेषकर उनके गायन का सूफियाना अंदाज हर किसी के सिर चढ़ कर बोलता था।

उनके गाए लोकप्रिय गीतों में उमर माडू, मिठो कांगलो और रांगार चैन है। नई पीढ़ी के संगीत रसिकों ने इन गीतों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरपूर ढंग से सुना व सराहा है।

सलीम खां

लोक संगीत ने नायाब रतन खोया

सावन खां के देहावसान से लोक कलाकारों के साथ मरु संगीत के कद्रदानों को गहरा धक्का लगा है। उनके निधन से लोक संगीत ने एक नायाब रतन हमेशा के लिए खो दिया है। उनके साथ लोक संगीत के एक युग का अंत हो गया है।

वे अपने सादा अंदाज में सूफी गायकी को परवान चढ़ाने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनके निधन से मरु लोक कला जगत में कभी न भरने वाली रिक्तता उत्पन्न हो गई है।
-सलीम खां, अध्यक्ष, मिरासी समाज जैसलमेर

ये भी पढ़ें

जयपुर में डबल मर्डर: पत्नी और मासूम बेटी की तलवार से गला रेतकर हत्या, रातभर लाशों के पास बैठा रहा कातिल
जयपुर
Jaipur Dudu Double Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 02:02 pm

Published on:

12 Mar 2026 02:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान के मशहूर सूफी गायक सावन खां का निधन, 50 देशों में गूंजी थी जिनकी आवाज, फिल्म में भी बिखेरा था जादू

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे की प्रवृति व कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन के सहयोग की जरूरत : शिवहरे

जैसलमेर

पोकरण बस स्टैंड : भीड़ बढ़ी, सुविधाएं गायब… इंतजार में थकते मुसाफिर

जैसलमेर

जैसलमेर जिले में भी गैस संकट के हालात, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

Jaisalmer accident : सेना के ट्रक व गाड़ी की भिड़ंत, चालक घायल

जैसलमेर

Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

Army Truck and Bolero Camper Collide in Jaisalmer Front Portions Crushed Driver Critically Injured
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.