पोकरण बस स्टैंड : भीड़ बढ़ी, सुविधाएं गायब… इंतजार में थकते मुसाफिर

पोकरण कस्बे से विभिन्न रूटों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली बसों एवं यात्रियों की सुविधा के लिए वर्षों पूर्व निर्माण करवाए गए केन्द्रीय बस स्टैंड में गत डेढ़ दशक से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जिससे यहां अव्यवस्थाओं का साम्राज्य है व यात्रियों को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार रोडवेज और निजी बसों के लिए करीब 5-6 दशक पूर्व नगरपालिका की ओर से जोधपुर रोड पर केन्द्रीय बस स्टैंड स्थापित किया गया था। निर्माण के बाद समय-समय पर मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य भी चला। वर्ष 2012 में नगरपालिका की ओर से आइडीएसएमटी योजना के अंतर्गत विकास कार्य स्वीकृत किए गए। जिसके अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में डामर सड़क, नालियां, चारदीवारी, विश्राम गृह में फर्श, शौचालय, दो मुख्य द्वार सहित अन्य कार्य करवाए जाने थे। इनमें से कुछ कार्य पूर्ण किए गए, जबकि अन्य कार्य अधूरे ही छोड़ दिए गए, जो आज भी उसी हालात में पड़े है। बीते डेढ़ दशक में नगरपालिका ने कभी भी बस स्टैंड के जीर्णोद्धार को लेकर जहमत नहीं उठाई। ऐसे में यहां व्याप्त अव्यवस्थाओं से यात्रियों को परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है।