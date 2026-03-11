11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

Army Truck Collision: पोकरण के लाठी थाना क्षेत्र में धोलिया गांव के पास भादरिया फांटे पर बुधवार सुबह सेना के ट्रक और बोलेरो कैंपर में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो चालक अलादीन गंभीर घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Mar 11, 2026

Army Truck and Bolero Camper Collide in Jaisalmer Front Portions Crushed Driver Critically Injured

जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो में टक्कर (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer News: पोकरण से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर स्थित लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। भादरिया फांटे के समीप भारतीय सेना के एक ट्रक और बोलेरो कैंपर के बीच हुई आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह लाठी निवासी अलादीन (35) पुत्र जमालदीन अपने दो किसान साथियों के साथ बोलेरो कैंपर में सवार होकर लाठी से पोकरण की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सेना का एक ट्रक पोकरण से रवाना होकर हाइवे पार करते हुए भादरिया गांव की तरफ मुड़ रहा था। भादरिया फांटे पर दोनों वाहनों की गति तेज होने के कारण वे आपस में टकरा गए।

टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे में फंसे चालक अलादीन और दोनों किसानों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत रही कि बोलेरो में सवार अन्य किसान सुरक्षित रहे, लेकिन चालक अलादीन को गंभीर चोटें आईं।

प्रशासनिक और चिकित्सा सहायता

घायल चालक को तत्काल एंबुलेंस की मदद से लाठी के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पोकरण अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही लाठी थाने से सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद गोयल और भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सेना के अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर घटना की जानकारी जुटाई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलेजा कपा देने वाली घटना, 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूदकर मां ने दे दी जान
चित्तौड़गढ़
Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बम से उड़ाने की धमकी, पासपोर्ट ऑफिस और मुख्य डाकघर को करवाया खाली

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में 18 से 20 किमी की रफ्तार से चली हवाएं, पारा @ 38.5

जैसलमेर

फायरिंग रेंज में किया अभ्यास: मरुस्थल में सेना ने परखी हवाई खतरों से निपटने की अपनी ताकत

जैसलमेर

कॅरियर गाइड सेमिनार में बीएड के बाद छात्राओं को कॅरियर विकल्पों और संभावनाओं पर दिया मार्गदर्शन

जैसलमेर

पोकरण: बीड़ी-सिगरेट की कशों में बंध रहा युवा, खो रहा स्वास्थ्य और समय

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.