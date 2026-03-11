Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

Jaisalmer News: पोकरण से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर स्थित लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। भादरिया फांटे के समीप भारतीय सेना के एक ट्रक और बोलेरो कैंपर के बीच हुई आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।