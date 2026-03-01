स्वर्णनगरी में 18 से 20 किमी की रफ्तार से चली हवाएं, पारा @ 38.5

पोकरण. मार्च माह के पहले पखवाड़े में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। आग उगलती सूर्य की किरणों के कारण तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। मंगलवार सुबह दिन चढऩे के साथ सूर्य की तेज किरणें निकली। सुबह 9 बजे बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि दिनभर तेज हवा का दौर भी चला, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी से आमजन का बेहाल हुआ। दोपहर में भीषण गर्मी के कारण आमजन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, जिससे मुख्य मार्गों पर चहल पहल कम नजर आई। भीषण गर्मी का दौर देर शाम तक भी जारी रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बदलते मौसम व बढ़ते गर्मी के असर के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढऩे लगी है।