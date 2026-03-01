फायरिंग रेंज में किया अभ्यास: मरुस्थल में सेना ने परखी हवाई खतरों से निपटने की अपनी ताकत

अभ्यास में सेना की एयर डिफेंस की कई उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। सेना ने एल-70 जैसी उन्नत विमानभेदी गनों का इस्तेमाल किया। ये गन लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम हैं। रडार से जुडऩे के कारण ये रात में भी सटीक निशाना लगा सकती हैं। यह विमानभेदी गन भारतीय सेना की एयर डिफेंस का अहम हिस्सा है। यह गन मूल रूप से स्वीडन की कंपनी बोफोर्स द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया है।