कॅरियर गाइड सेमिनार में बीएड के बाद छात्राओं को कॅरियर विकल्पों और संभावनाओं पर दिया मार्गदर्शन

कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रेमशंकर सोलंकी ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और कौशल को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हर छात्रा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर, सही दिशा में प्रयास करे, तो सफलता निश्चित है। सेमिनार में व्याख्याताओं सुषमा श्रीपत, देवाराम, चित्रा शर्मा, लालाराम राठौड़, हड़वंताराम और त्रिभुवनसिंह ने अपने अनुभव साझा किए और छात्राओं को कॅरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि बीएड के बाद केवल शिक्षिका के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध हैं।