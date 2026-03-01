पोकरण: बीड़ी-सिगरेट की कशों में बंध रहा युवा, खो रहा स्वास्थ्य और समय

क्षेत्र में गत कुछ वर्षों में श्वास रोग, दमा और हृदय रोग के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। चिंता का विषय यह है कि 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं में भी फेफड़ों के संक्रमण और उच्च रक्तचाप की शिकायतें मिल रही है। धूम्रपान न केवल सेवन करने वाले को, बल्कि पैसिव स्मोकिंग के जरिए उसके आसपास मौजूद परिवार और बच्चों को भी गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहा है। धूम्रपान मुक्त समाज की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब युवा स्वयं यह संकल्प लें कि वे अपनी अनमोल जिंदगी को धुएं में नहीं उड़ाएंगे। आज के दिन की सार्थकता तभी है, जब क्षेत्र का युवा तंबाकू को ना कहकर एक स्वस्थ पोकरण की नींव रखे।