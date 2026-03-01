10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

12 वर्ष के बालक की अचानक तबीयत बिगड़ी, ह्रदयघात से मृत्यु

पोकरण क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव में एक बालक की अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद ह्रदयघात से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जसवंतपुरा निवासी आवड़सिंह (12) पुत्र मेहताबसिंह सोमवार की शाम घर पर खाना खाकर परिवारजनों के साथ बैठा था।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 10, 2026

पोकरण क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव में एक बालक की अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद ह्रदयघात से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जसवंतपुरा निवासी आवड़सिंह (12) पुत्र मेहताबसिंह सोमवार की शाम घर पर खाना खाकर परिवारजनों के साथ बैठा था।

इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। उसे तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि ह्रदयघात के कारण उसकी मृ़त्यु हुई है। कम उम्र में बालक की अचानक हुए निधन से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

ग्रामीणों ने घटना पर दु:ख जताया। सूचना पर सांकड़ा पुलिस पोकरण अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस संबंध में परिजनों की लिखित सहमति पर बिना पोस्टमार्टम करवाए शव उन्हें सुपुर्द किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 07:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / 12 वर्ष के बालक की अचानक तबीयत बिगड़ी, ह्रदयघात से मृत्यु

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में 18 से 20 किमी की रफ्तार से चली हवाएं, पारा @ 38.5

जैसलमेर

फायरिंग रेंज में किया अभ्यास: मरुस्थल में सेना ने परखी हवाई खतरों से निपटने की अपनी ताकत

जैसलमेर

कॅरियर गाइड सेमिनार में बीएड के बाद छात्राओं को कॅरियर विकल्पों और संभावनाओं पर दिया मार्गदर्शन

जैसलमेर

पोकरण: बीड़ी-सिगरेट की कशों में बंध रहा युवा, खो रहा स्वास्थ्य और समय

जैसलमेर

ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत ने दिखाई ताकत: ‘एंटी-ड्रोन’ क्षमताओं का किया परीक्षण

India tests air defence at Pokhran shoots down drone targets with L-70 guns amid rising Iran-Israel War
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.