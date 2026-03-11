Churu: बारात में दूल्हे के बड़े भाई और फोटोग्राफर की दर्दनाक मौत, मातम में बदली शादी की खुशियां

जानकारी के अनुसार बीदासर के पास ढाणी स्वामीयान के जाखड़ों की ढाणी निवासी चेतनराम जाखड़ के दो बेटों की शादी थी। मंगलवार को उनके बेटे अशोक की बारात गांव से प्रेमनगर आलसर के लिए रवाना हुई थी। बारात के पीछे एक कार भी चल रही थी, जिसमें दूल्हे का बड़ा भाई सुरेश कुमार, नागौर के रामसरा निवासी चिंटू (17) और फोटोग्राफर नरेश कुमार सवार थे।