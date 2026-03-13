Churu : बारात में आए दामाद की हुई मौत, दो साले गंभीर रूप से घायल, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके भतीजे के साले की शादी में शामिल होने के लिए वह और रिश्ते में दो पौत्र देवकरण व मुकेश के साथ पाबूसर आया हुआ था। यहां पर उसके दामाद जयप्रकाश, सुरेंद्र कुमार व अनिल निवासी जालेऊ भी आए हुए थे। बारात गांव पाबूसर से मालासर जानी थी, जिस पर दामाद अनिल की गाड़ी में पौत्र देवकरण व मुकेश तथा दामाद जयप्रकाश सवार होकर आ गए।