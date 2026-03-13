13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Churu : बारात में आए दामाद की हुई मौत, दो साले गंभीर रूप से घायल, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके भतीजे के साले की शादी में शामिल होने के लिए वह और रिश्ते में दो पौत्र देवकरण व मुकेश के साथ पाबूसर आया हुआ था।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Mar 13, 2026

3 Died In 2 Accidents

ब्यावरा में दो हादसों में 3 की मौत (Photo Source- Patrika)

रतनगढ़. शादी समारोह में आए दामाद की सड़क हादसे में मौत हो गई तथा दो जने घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर रतनगढ़ तहसील के गांव भावनदेसर निवासी दुर्गादत्त जाट ने मुकद्दमा दर्ज करवाया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके भतीजे के साले की शादी में शामिल होने के लिए वह और रिश्ते में दो पौत्र देवकरण व मुकेश के साथ पाबूसर आया हुआ था। यहां पर उसके दामाद जयप्रकाश, सुरेंद्र कुमार व अनिल निवासी जालेऊ भी आए हुए थे। बारात गांव पाबूसर से मालासर जानी थी, जिस पर दामाद अनिल की गाड़ी में पौत्र देवकरण व मुकेश तथा दामाद जयप्रकाश सवार होकर आ गए।

रात्रि में इन चारों को सामान लाने के लिए गोगासर भेजा, जहां से ये लोग लौट रहे थे। इस दौरान गाड़ी अनिल चला रहा था, उसने तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सड़क के नीचे उतार दी, जिससे गाड़ी पलटी खा गई। घटना में जयप्रकाश, देवकरण व मुकेश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयप्रकाश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देवकरण व मुकेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रैफर किया है। मामले की जांच एएसआई रामनिवास कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Mar 2026 12:39 pm

Published on:

13 Mar 2026 12:37 pm

Hindi News / Special / Churu : बारात में आए दामाद की हुई मौत, दो साले गंभीर रूप से घायल, परिवार में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

VIDEO: अनोखा प्रदर्शन; नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश, PM पर साधा निशाना

अलवर

Mega Project: राजस्थान में यहां 10,000 एकड़ में बसेगी ‘मॉडर्न सिटी’, PPP मॉडल पर ‘मेगा टाउनशिप’, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

New Township
भीलवाड़ा

Diya Kumari Warns : राजस्थान में सड़क परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, दीया कुमारी ने अफसरों को चेताया

Rajasthan Deputy CM Diya Kumari Warns Officials Rajasthan Road Projects Delays Will Not Be Tolerated
जयपुर

राजस्थान के इस जिले में घरेलूू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में नहीं आएगी कोई दिक्कत, प्रशासन कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग पर रखेगा नजर

खास खबर

अलवर में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत, एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.