Rajasthan News : राजधानी जयपुर की होगी ‘कायापलट’- होने जा रहे ये 6 बड़े बदलाव, जानिए काम की खबर 

राजस्थान की राजधानी जयपुर अब एक नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आने वाली है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। गुरुवार को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुए इस मंथन के बाद जयपुर की सड़कों का नक्शा पूरी तरह बदलने जा रहा है।



जयपुर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने कमर कस ली है। गुरुवार को लिए गए इन बदलावों का मुख्य फोकस सीकर रोड, न्यू सांगानेर रोड और टोंक रोड जैसे व्यस्ततम इलाकों पर रहेगा। आइए जानते हैं वे 6 बड़े बदलाव जो जयपुर की सूरत बदल देंगे।