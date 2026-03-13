राजस्थान की ‘प्रोजेक्ट गोडावण’ में बड़ी जीत, गूंजी दो नए चूजों की किलकारी, जानें आगे का पूरा मास्टरप्लान

राजस्थान के जैसलमेर स्थित 'संरक्षण प्रजनन केंद्र' (Conservation Breeding Centre) से एक सुखद और गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। प्रोजेक्ट गोडावण (Project GIB) ने अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही एक बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्र में दो नए नन्हे गोडावण चूजों ने जन्म लिया है। इस सफलता के साथ ही राजस्थान में कैप्टिव (बंधक) अवस्था में रह रहे गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है।