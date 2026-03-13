कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026: अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका, 18 अप्रैल को होगी परीक्षा

Rajasthan agriculture supervisor exam: जयपुर. राजस्थान में आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें आवेदन वापस लेने (Withdraw) का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 13 मार्च से 15 मार्च 2026 तक निर्धारित अवधि के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से वापस ले सकते हैं।