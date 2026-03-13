13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अलविदा जुम्मा : जयपुर की जामा मस्जिद में उमड़ी भीड़, अमन-खुशहाली के लिए उठे हाथ

Alvida Jumma: रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुम्मे पर जयपुर की जामा मस्जिद समेत शहर की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 13, 2026

Ramadan

अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करते हुए। फोटो- पत्रिका

जयपुर। पवित्र माह-ए-रमजान के आखिरी शुक्रवार ‘अलविदा जुम्मा’ पर गुलाबी नगरी की मस्जिदों में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर देश-प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी।

मदद का संदेश दिया

जयपुर के परकोटा क्षेत्र, जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद सहित शहर की बड़ी और छोटी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी थी। नमाज के समय तक मस्जिदें पूरी तरह भर गईं और आसपास की सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग इबादत में शामिल हुए। नमाज के दौरान रोजेदारों ने रमजान की बरकतों को याद करते हुए आपसी भाईचारे, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया।

पुलिस पूरी तरह मुस्तैद

नमाज से पहले उलेमाओं ने रमजान के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह महीना सब्र, इबादत और इंसानियत की सेवा का पैगाम देता है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की। अलविदा जुम्मे के अवसर पर प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई।

सुरक्षा के विशेष इंतजाम

भीड़ को देखते हुए जौहरी बाजार और आसपास के इलाकों में वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए बंद रखा गया और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अलविदा जुम्मे की नमाज के साथ ही शहर में ईद-उल-फितर के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में बाजारों में सेवइयां, कपड़ों और इत्र की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, जिससे शहर में त्योहार की रौनक और बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

LPG Shortage: घरेलू गैस की कालाबाजारी, 1 सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए, एलपीजी संकट पर आया प्रशासन नया आदेश
जोधपुर
LPG crisis, LPG crisis in Jodhpur, LPG crisis in Rajasthan, LPG shortage, LPG shortage in Jodhpur, LPG shortage in Rajasthan, domestic gas cylinder, LPG latest news, LPG update news, domestic gas today news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 06:04 pm

Published on:

13 Mar 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अलविदा जुम्मा : जयपुर की जामा मस्जिद में उमड़ी भीड़, अमन-खुशहाली के लिए उठे हाथ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्मचारियों के वेतन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान, सेवा क्षेत्र को ब्याज में राहत

जयपुर

स्मृति में… चार दशक से सहेज रहे पत्रिका में प्रकाशित प्रेरक लेख, घर में बनाई लाइब्रेरी

ओपिनियन

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

जयपुर

LPG Gas saving Tips : भारत गैस, इंडेन, HP वाले टेंशन ना लें! 1 सिलेंडर महीनों चलेगा, आप ये 7 टिप्स रखें याद

LPG Gas saving Tips, Dont make these mistake while cooking on Gas, LPG Gas crisis in india, LPG Gas Booking New Rule 2026,
लाइफस्टाइल

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026: अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका, 18 अप्रैल को होगी परीक्षा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.