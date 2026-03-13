अलविदा जुम्मा : जयपुर की जामा मस्जिद में उमड़ी भीड़, अमन-खुशहाली के लिए उठे हाथ

भीड़ को देखते हुए जौहरी बाजार और आसपास के इलाकों में वाहनों का आवागमन कुछ समय के लिए बंद रखा गया और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अलविदा जुम्मे की नमाज के साथ ही शहर में ईद-उल-फितर के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में बाजारों में सेवइयां, कपड़ों और इत्र की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, जिससे शहर में त्योहार की रौनक और बढ़ेगी।