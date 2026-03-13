LPG Gas saving Tips : भारत गैस, इंडेन, HP वाले टेंशन ना लें! 1 सिलेंडर महीनों चलेगा, आप ये 7 टिप्स रखें याद

LPG Gas saving Tips : यूएस, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और असर भारत पर! एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जमीनी हाल (LPG Gas crisis in India) आपको दिख रहे हैं। कहीं 2000 तो कहीं, 5000 रुपए में एक गैस सिलेंडर "ब्लैक में बिक" रहा है। कहीं, लाइन में लगे लोगों को सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम (LPG Gas Booking Rule) तक बदल डाले। जिनके पास गैस नहीं है वो बुकिंग के चक्कर में पड़े हैं। साथ ही जिनके पास है उनको टेंशन है कि कहीं ये जल्दी खत्म ना हो जाए। इसलिए, हम आपको कुछ देसी तरीका बता देते हैं जिससे आप गैस की बचत कर सकते हैं।