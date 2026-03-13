13 मार्च 2026,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

LPG Gas saving Tips : भारत गैस, इंडेन, HP वाले टेंशन ना लें! 1 सिलेंडर महीनों चलेगा, आप ये 7 टिप्स रखें याद

LPG Gas saving Tips, LPG Gas crisis in india : यूएस, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और असर भारत पर दिख रहा है! एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो आप संभल कर यूज करें ताकि वो महीनों तक चले। आइए, आपको हम आपको कुछ काम के टिप्स बताते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

Mar 13, 2026

LPG Gas saving Tips, Dont make these mistake while cooking on Gas, LPG Gas crisis in india, LPG Gas Booking New Rule 2026,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

LPG Gas saving Tips : यूएस, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और असर भारत पर! एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जमीनी हाल (LPG Gas crisis in India) आपको दिख रहे हैं। कहीं 2000 तो कहीं, 5000 रुपए में एक गैस सिलेंडर "ब्लैक में बिक" रहा है। कहीं, लाइन में लगे लोगों को सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम (LPG Gas Booking Rule) तक बदल डाले। जिनके पास गैस नहीं है वो बुकिंग के चक्कर में पड़े हैं। साथ ही जिनके पास है उनको टेंशन है कि कहीं ये जल्दी खत्म ना हो जाए। इसलिए, हम आपको कुछ देसी तरीका बता देते हैं जिससे आप गैस की बचत कर सकते हैं।

How to save LPG Gas | गैस बचाने के 7 कारगर उपाय

टिप्स 1- गैस को लो आंच पर रखें

अधिकतर खाना को हाई फ्लैम पर पकाते हैं। इससे खाना अच्छी तरह पकता भी नहीं है और एलपीजी भी अधिक खत्म होता है। इसलिए, आने का हल्के या मध्यम आंच पर पकाएं।

टिप्स 2- बर्नर को साफ करें

गंदा बर्नर असुरक्षित भी है और ये बात गैस कनेक्शन की गाइडलाइन में दर्ज है। अगर आपका बर्नर पुराना हो चुका है तो आपको नया सिलेंडर लेने से पहले इसे बदलने या साफ करने की आवश्यकता है।

VIDEO- LPG Cylinder Crisis: जानें किस उपकरण पर कितना बिजली खर्चा?

टिप्स 3- पुरानी गैस (स्टोव) पाइप बदल दें

गैस की पाइप भी एक्सपायर होती है। पुरानी पाइप से गैस रिसाव होता है। इससे आपकी जान को भी खतरा रहता है। इसलिए, आपको पाइप बदल देना चाहिए। इससे आप गैस और जान दोनों की बचत कर सकते हैं।

टिप्स 4- दाल-चावल को भिगोकर रखें

दाल-चावल, चना जैसी चीजों को भिगोकर पकाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आप इनको दाल व चावल को 15-20 मिनट भिगोने के बाद बनाएंगे तो ये कम गैस में बनकर तैयार हो जाएंगे।

टिप्स 5- दाल के अंदर आलू को उबालें

जिस वक्त गैस की किल्लत चल रही है उस वक्त अधिक समय पर पकने वाली चीजों को ना बनाएं। इसकी बजाय दाल या चावल के साथ ही आलू डाल दें। वो एक ही साथ में उबल जाएगा ।

टिप्स 6 - दूध को अधिक देर ना उबालें

अक्सर हम पैकेट वाले दूध को भी अधिक देर तक उबालते हैं। जबकि, पाश्चराइज्ड दूध को बिना उबाले पी सकते हैं। या फिर आप हल्का सा गर्म करके पी लें। इसको उबालकर अधिक गैस खर्च ना करें।

टिप्स 7- कॉफी से काम चलाएं

आप चाय लवर हैं तो आपको पता होगा कि चाय को उबालने में कितना गैस खर्च होता है। इसलिए, चाय की जगह आप कॉफी पिएं। इससे आप सिर्फ दूध गर्म करेंगे और फिर आपका काम हो जाएगा।

टेक्नोलॉजी
LPG Gas Cylinders

LPG Cylinder Crisis

Published on:

13 Mar 2026 04:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / LPG Gas saving Tips : भारत गैस, इंडेन, HP वाले टेंशन ना लें! 1 सिलेंडर महीनों चलेगा, आप ये 7 टिप्स रखें याद

