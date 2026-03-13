Good News: राजस्थान में गैस सिलेंडर को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्थिति को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की थी। बैठक में विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त करने के साथ सिलेण्डरों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अब केंद्र के निर्णय के बाद सीमित आपूर्ति शुरू होने से होटल-रेस्तरां और अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।