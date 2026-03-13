Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में 14 और 15 मार्च को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों सहित शेखावाटी क्षेत्र के कुछ अन्य जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह 15 मार्च को जयपुर सहित अजमेर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों सहित आसपास के क्षेत्र में कहीं मेघगर्जन और आंधी-बारिश की संभावना है।