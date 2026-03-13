13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 13, 2026

Rajasthan Weather Update: फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में 14 और 15 मार्च को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों सहित शेखावाटी क्षेत्र के कुछ अन्य जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह 15 मार्च को जयपुर सहित अजमेर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों सहित आसपास के क्षेत्र में कहीं मेघगर्जन और आंधी-बारिश की संभावना है।

19 से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 से 21 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। जिसके असर से कहीं-कहीं आंधी-बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी एक सप्ताह अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे बने रहने और हीटवेव से भी राहत जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रदेश में तापमान की स्थिति

प्रदेश में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान जहां 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। बात करें न्यूनतम तापमान की तो फलोदी का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

भीलवाड़ा, जवाई डेम पाली और बीकानेर का न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जैसलमेर का 21.04 तो वहीं कोटा और चूरू का न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान में कई स्थानों के अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। कई स्थानों का तापमान तो 40 को भी पार कर गया था लेकिन बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 से नीचे ही दर्ज किए जा रहे हैं जिससे लोगों के आंशिक ही सही लेकिन गर्मी से कुछ राहत तो मिली है। अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जल्दी ही तापमान में औरर गिरावट आ सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 05:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert : राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्मचारियों के वेतन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान, सेवा क्षेत्र को ब्याज में राहत

जयपुर

स्मृति में… चार दशक से सहेज रहे पत्रिका में प्रकाशित प्रेरक लेख, घर में बनाई लाइब्रेरी

ओपिनियन

अलविदा जुम्मा : जयपुर की जामा मस्जिद में उमड़ी भीड़, अमन-खुशहाली के लिए उठे हाथ

Ramadan
जयपुर

LPG Gas saving Tips : भारत गैस, इंडेन, HP वाले टेंशन ना लें! 1 सिलेंडर महीनों चलेगा, आप ये 7 टिप्स रखें याद

LPG Gas saving Tips, Dont make these mistake while cooking on Gas, LPG Gas crisis in india, LPG Gas Booking New Rule 2026,
लाइफस्टाइल

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026: अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका, 18 अप्रैल को होगी परीक्षा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.