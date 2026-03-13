LPG shortage: महंगे सिलेंडर और इंडक्शन को कहें बाय-बाय! मात्र ₹150-200 में खरीदें ये पोर्टेबल गैस कैन, जानें इस्तेमाल का तरीका

LPG shortage: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर LPG और नेचुरल गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। इसकी वजह से गैस के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही इसकी किल्लत भी शुरू हो गई है। ऐसे में लोग इंडक्शन खरीद रहे थे, लेकिन अब मार्केट में इंडक्शन भी 'आउट ऑफ स्टॉक' हो रहे हैं और जो मिल रहे हैं उनके दाम भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आपका भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आपके पास इंडक्शन या लकड़ी का चूल्हा नहीं है, तो आज की यह स्टोरी आपके बहुत काम आ सकती है। आज हम आपको गैस की तरह ही जलने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बिल्कुल गैस जैसा खाना बना सकते हैं, वो भी बेहद कम दाम में।