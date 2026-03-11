LPG Saving Hack: सिलेंडर चलेगा अब डबल! ये 10 स्मार्ट कुकिंग हैक्स फॉलो कर बचाएं रोजाना की 50% गैस

LPG Saving Hack: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर LPG और नेचुरल गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में गैस के दाम और भी बढ़ने की उम्मीद है। गैस की बढ़ती कीमतें घर के बजट को बिगाड़ रही हैं। ऐसे में परेशान होने के बजाय खाना पकाने के तरीकों में थोड़े से बदलाव करके आप काफी ज्यादा गैस बचा सकते हैं। आज की स्टोरी में हम गैस बचाने की 10 छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप रोजाना इस्तेमाल होने वाली आधी गैस बचा सकती हैं।