Kuldeep Yadav Marriage: कौन हैं वंशिका, जिनके प्यार में ‘क्लीन बोल्ड’ हुए कुलदीप यादव? घर से महज 3 KM दूर रहती है…

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुलदीप और वंशिका की शादी के लिए उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी को चुना गया है। 14 मार्च 2026 को एक लग्जरी रिसॉर्ट में यह जोड़ा शादी के बंधन में बंधेगा। शादी का जश्न 13 मार्च से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें हल्दी और मेहंदी जैसी पारंपरिक रस्में होंगी। इसके अलावा कुलदीप के पिता रामसिंह यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शादी का न्योता भी दिया है। शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ के होटल 'सेंट्रम' में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें खेल और राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें, इस जोड़ी ने 4 जून 2025 को लखनऊ में सगाई की थी। पहले शादी नवंबर 2025 में होनी थी, लेकिन कुलदीप के बिजी क्रिकेट शेड्यूल और टी20 वर्ल्ड कप की वजह से तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा।