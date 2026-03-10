Subh Mangalwar Sandesh : मंगलवार की मंगलमय सुबह: बजरंगबली के आशीर्वाद से शुरू करें अपना दिन, भेजें गुड मॉर्निंग मैसेज

Good Morning Wishes and Images: आज मंगलवार का दिन है, इसलिए सुबह-सुबह भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं। मंगलवार का दिन विशेष रूप से पवनपुत्र हनुमान जी को समर्पित है, जिन्हें 'संकटमोचन' कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से बजरंगबली की पूजा-अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट और अमंगल दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही, इस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से बजरंगबली की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, बल और बुद्धि का वास होता है। इसलिए इस दिन कुछ लोग अपने और अपने परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार के भय से मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत भी रखते हैं।

ऐसे में यदि आप आज की इस पावन सुबह को अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए प्रेरणादायक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ मंगलवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, हनुमान जी की फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं शेयर कर सकते हैं।