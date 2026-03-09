Sanju Samson Wife : संजू सैमसन की फेसबुक से शुरू हुई थी लव स्टोरी, चारूलता को देख हुए थे ‘क्लीन बोल्ड’

Sanju Samson: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में हैं। आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) में उनके शानदार प्रदर्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज देखने के बाद से लोग खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैदान पर धमाल मचाने वाले संजू की प्रोफेशनल लाइफ जितनी दिलचस्प है, उतनी ही खूबसूरत उनकी पर्सनल लाइफ भी है। खासकर उनकी पत्नी चारुलता सैमसन के साथ उनकी लव स्टोरी। आज के स्टोरी में क्रिकेट के मैदान में धमाल मचाने वाले संजू सैमसन कैसे अपनी लाइफ में चारुलता को देखकर क्लिन बोल्ड हो गए थे, यह बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।