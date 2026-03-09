Sanju Samson Diet Plan: संजू सैमसन को पसंद है ये मछली और दिल्ली के… T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद सामने आया डाइट प्लान

भले ही दिल्ली ने उन्हें मजबूती दी, लेकिन संजू को आज भी केरल का खाना ज्यादा पसंद आता है। संजू बताते हैं कि उनके घर के पास ही समंदर है, जहां से सुबह-सुबह ताजी मछली आती है। उनकी मां और पत्नी के हाथों बनी 'करी मीन' और 'कप्पा' उनकी ऑल-टाइम फेवरेट डिश है। इसे न सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है, बल्कि यह एक न्यूट्रिशन पावरहाउस भी है। कप्पा में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स संजू को मैदान पर घंटों तक टिके रहने की एनर्जी देते हैं और वहीं मछली प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो मसल्स रिकवरी में मदद करती है।