एवोकाडो और किवी जैसे महंगे विदेशी ‘सुपरफूड्स’ को कहें बाय-बाय! ये 5 देसी चीजें सेहत और जेब दोनों के लिए हैं बेस्ट

Indian Superfoods: सोशल मीडिया के जमाने में लोग हेल्थ और फिटनेस के नाम पर एवोकाडो, किवी, ब्लूबेरी, चिया सीड्स और ब्रोकली जैसे कई विदेशी फूड्स को सुपरफूड मानकर ज्यादा पैसे खर्च कर अपनी डाइट में शामिल करने लगे हैं। लेकिन सच यह है कि हमारे देश में भी कई देसी फूड्स मौजूद हैं, जो इन विदेशी चीजों जितने ही पौष्टिक हैं और कई मामलों में उनसे ज्यादा फायदेमंद भी हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये फूड्स सस्ते, आसानी से मिलने वाले और भारतीय शरीर और मौसम के हिसाब से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं।

इसलिए आज की इस स्टोरी में हम 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे आस-पास के दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और जिनके सेवन से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।