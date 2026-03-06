Chia Seeds Side Effects: चिया सीड्स खाने वाले सावधान! अगर हैं ये 4 बीमारियां, तो आज ही बंद करें

Chia Seeds Side Effects: कुछ साल पहले लोग नाश्ते में पराठे, पकौड़े और चिप्स जैसी चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते थे। वहीं, सोशल मीडिया पर हेल्दी ब्रेकफास्ट के वीडियो देखने के बाद लोग अपने नाश्ते में ओट्स और मूसली जैसी चीजों को शामिल करने लगे हैं। ऐसे में अगर आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर का ब्रेकफास्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें चिया सीड्स जरूर शामिल होते हैं। वैसे तो इसके कई स्वास्थ्य लाभ आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन हाल ही में इंस्टाग्राम पर डॉक्टर Dr. Shubham Vatsya का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह चिया सीड्स के नुकसान के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन नुकसानों के बारे में विस्तार से।