Types of Dates with Pictures : हेल्दी हार्ट या डायबिटीज… इन 6 खजूर के फायदे हैं अलग-अलग, फेमस डॉक्टर ने गिनाए

Types of Dates with Pictures : हमें लगता है कि कोई भी खजूर हो सबको खाने से एक ही तरह का फायदा मिलने वाला है। बस इसी गलती के कारण हमें महंगे खजूर को सही समय पर खाने के बाद भी फायदा नहीं मिलता। फेमस न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. इदरीश दवाईवाला (Dr Idris Dawaiwala) ने 6 प्रकार के खजूरों की फोटो शेयर की है। साथ ही बताया है कि उनको किस चीज के लिए खाना सही हो सकता है। अगर आप हेल्दी हार्ट के लिए खजूर खाना चाहते हैं, पेट को साफ रखने के लिए या अच्छी नींद के लिए… हर तरह के खजूर के अपने फायदे होते हैं। उनकी पहचान करने के बाद ही सेवन करना चाहिए।