डाइट फिटनेस

Types of Dates with Pictures : हेल्दी हार्ट या डायबिटीज… इन 6 खजूर के फायदे हैं अलग-अलग, फेमस डॉक्टर ने गिनाए

Types of Dates with Pictures : अलग-अलग खजूर को खाने से फायदे भी अलग-अलग मिलते हैं। Dr Idris Dawaiwala ने बताया है कि कब्ज दूर करने, दिल और हड्डी को मजबूत करने आदि के लिए किस तरह का खजूर का सेवन करना सही होता है।

भारत

image

Ravi Gupta

Mar 05, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Types of Dates with Pictures : हमें लगता है कि कोई भी खजूर हो सबको खाने से एक ही तरह का फायदा मिलने वाला है। बस इसी गलती के कारण हमें महंगे खजूर को सही समय पर खाने के बाद भी फायदा नहीं मिलता। फेमस न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. इदरीश दवाईवाला (Dr Idris Dawaiwala) ने 6 प्रकार के खजूरों की फोटो शेयर की है। साथ ही बताया है कि उनको किस चीज के लिए खाना सही हो सकता है। अगर आप हेल्दी हार्ट के लिए खजूर खाना चाहते हैं, पेट को साफ रखने के लिए या अच्छी नींद के लिए… हर तरह के खजूर के अपने फायदे होते हैं। उनकी पहचान करने के बाद ही सेवन करना चाहिए।

Types of Dates | खजूर के प्रकार

हम अक्सर कुछ डार्क या हल्के सफेद कलर के खजूर दिखते हैं। इनके कलर में बहुत नहीं हल्का सा फर्क दिखाई पड़ता है। ये अलग-अलग देश से आते हैं और इनके फायदे भी अलग-अलग होते हैं-

  • अजवा (Ajwa): यह सऊदी अरब के मदीना का विशेष खजूर है। यह गहरे काले रंग का और नरम होता है।
  • मेडजूल (Medjool): इसे 'खजूरों का राजा' कहा जाता है। यह आकार में बड़ा, बहुत मीठा और रसीला होता है।
  • देगलेट नूर (Deglet Noor): इसे 'मिट्टी का खजूर' भी कहते हैं। यह थोड़ा सख्त होता है और खाना पकाने में अधिक उपयोग होता है।
  • किमीया/मजाफती (Mazafati): यह ईरान का प्रसिद्ध खजूर है, जो बहुत ही नरम और काले रंग का होता है।
  • सफावी (Safawi): यह गहरे काले रंग का होता है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है।
  • बरही (Barhi) खजूर: मूल रूप से इराक की किस्म है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट खजूरों में से एक माना जाता है। इराक के अलावा अब यह सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका (कैलिफोर्निया) में भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।

अलग-अलग खजूरों की तस्वीरें | Types of Dates with Pictures

Types of dates and their benefits | अलग-अलग खजूर के फायदे

हेल्दी हार्ट के लिए अजवा खजूर

Journal of Saudi Society of Agricultural Sciences में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अजवा खजूर धमनियों में प्लाक जमने से रोकने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है। अजवा खजूर में उच्च मात्रा में फेनोलिक और फ्लेवोनोइड यौगिक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं।

मेडजूल खजूर खाएं तुरंत ऊर्जा के लिए

मेडजूल खजूर प्राकृतिक शर्करा (ग्लूकोज और फ्रुक्टोज) से भरपूर होते हैं, जो एथलीटों या कमजोरी महसूस करने वालों के लिए बेहतरीन ऊर्जा स्रोत हैं। International Journal of Food Sciences and Nutrition के अनुसार, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से मध्यम होता है, जिससे यह ऊर्जा का स्थिर स्तर बनाए रखता है।

ये काफी हद तक डायबिटीक लोगों के लिए सेफ माना जाता है। मधुमेह (Diabetes) के रोगियों को खजूर का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

सफावी और देगलेट नूर खजूर पाचन और कब्ज के लिए

सफावी और देगलेट नूर खजूर में अघुलनशील फाइबर अधिक होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है। अगर आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन करिए। Journal of Nutrition में बताया गया है कि खजूर के सेवन से गट माइक्रोबायोटा (आंत के बैक्टीरिया) में सुधार होता है और कोलन कैंसर का खतरा कम होता है।

हड्डियों की मजबूती के लिए

Journal of Food Science and Technology के अनुसार, खजूर में बोरॉन (Boron) जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ हड्डी के लिए खजूर का सेवन करने की सोच रहे हैं तो किसी भी गुणवत्ता वाले डेट्स का चयन करें। क्योंकि, खजूर में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं।

सेवन का सही तरीका

  • सुबह खाली पेट: पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए 2-3 खजूर।
  • वर्कआउट से पहले: इंस्टेंट एनर्जी के लिए।
  • रात को सोने से पहले: दूध के साथ, मांसपेशियों की मरम्मत और बेहतर नींद के लिए।

Silver Layer on Sweets : मिठाई पर चांदी की पन्नी से कैंसर, किडनी की बीमारी का खतरा? FSSAI और WHO का क्या है कहना
स्वास्थ्य
silver layer on sweets, silver layer on sweets good or bad, silver layer on sweets cause cancer, silver layer on sweets cause kidney disease,

Healthy Lifestyle

05 Mar 2026 05:25 pm

