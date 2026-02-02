Virat Kohli का फिटनेस ट्रैकर बनाने वाला CEO नाश्ते में क्या खाता है? 8 अंडे और मेडिटेशन के कनेक्शन का खोला राज

Will Ahmed WHOOP CEO Fitness: अरबपतियों की जिंदगी कैसी होती है, वे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और उनकी फिटनेस का राज क्या है यह जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। खासकर तब, जब बात उस CEO की हो, जिसका फिटनेस ट्रैकर दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल विराट कोहली भी इस्तेमाल करते हैं। फिटनेस और टेक कंपनी WHOOP के फाउंडर Will Ahmed ने हाल ही में अपने डेली रूटीन से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। नाश्ते में क्या खाते हैं, मेडिटेशन को क्यों देते हैं खास अहमियत, आइए जानते हैं पूरी कहानी।