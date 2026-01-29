Maharashtrian Thecha: लहसुन, हींग और हरी मिर्च का पावर कॉम्बो, प्रियंका और जान्हवी कपूर का भी फेवरेट है महाराष्ट्रियन ठेचा

Maharashtrian Thecha Recipe | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Maharashtrian Thecha: क्या आप जानते हैं कि प्रियंका और जान्हवी कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज की फेवरेट डिश है ये महाराष्ट्रियन 'ठेचा' और साथ ही इसके कई असरदार फायदे भी है। जिसे हम सिर्फ एक तीखी चटनी समझते हैं, वह असल में गैस और ब्लोटिंग (पेट फूलना) के लिए किसी दवा से कम नहीं है। आइए जानते हैं आखिर इस चटनी में ऐसा क्या है जो आपकी गट हेल्थ को सुधार सकता है और इसे बनाने की आसान रेसिपी क्या है।
ठेचा का सबसे मेन पार्ट लहसुन होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो पेट के हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है। लहसुन एक बेस्ट प्री-बायोटिक है। यह आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया का भोजन बनता है, जिससे आपका डाइजेशन सिसटम मजबूत होता है और खाना आसानी से पचता है।
पारंपरिक तौर पर ठेचा बनाते समय इसमें हींग और जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। हींग को आयुर्वेद में 'पाचन का राजा' माना गया है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, तो ठेचा में मौजूद ये मसाले ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में मददगार हो सकते हैं।
ठेचा की तीखी हरी मिर्च सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती, बल्कि इसमें मौजूद कैप्साइसिन (Capsaicin) आपके मेटाबॉलिज्म को तेज स्पीड दे सकती है। यह बॉडी की कैलोरी बर्न करने की पावर को बढ़ाती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और सुस्ती दूर होती है।
सामग्री:
बनाने का तरीका:
एक पैन में तेल गरम करके हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और हींग को हल्का भून लें। अब इस गर्म मिक्सचर को खल-बट्टे में डालें और ऊपर से भुनी मूंगफली और नमक मिलाएं। इसे हाथ से दरदरा कूट लें। याद रखें, इसे पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा रखने पर ही इसके पोषक तत्व और असली टेस्ट बना रहता है।
