Maharashtrian Thecha: लहसुन, हींग और हरी मिर्च का पावर कॉम्बो, प्रियंका और जान्हवी कपूर का भी फेवरेट है महाराष्ट्रियन ठेचा

Maharashtrian Thecha: क्या आप जानते हैं कि प्रियंका और जान्हवी कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज की फेवरेट डिश है ये महाराष्ट्रियन 'ठेचा' और साथ ही इसके कई असरदार फायदे भी है। जिसे हम सिर्फ एक तीखी चटनी समझते हैं, वह असल में गैस और ब्लोटिंग (पेट फूलना) के लिए किसी दवा से कम नहीं है। आइए जानते हैं आखिर इस चटनी में ऐसा क्या है जो आपकी गट हेल्थ को सुधार सकता है और इसे बनाने की आसान रेसिपी क्या है।