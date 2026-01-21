Shahid Kapoor की लीन बॉडी का सीक्रेट है सुबह जल्दी उठना और वेज डाइट, इन टिप्स से आप भी 40+ में रह सकते हैं फिट

शाहिद कपूर का मानना है कि दिन की सही शुरुआत ही आपकी पूरे दिन की एनर्जी तय करती है। जब वे शूटिंग कर रहे होते हैं, तो उनका शेड्यूल काफी कड़ा होता है। शाहिद बताते हैं कि वे सेट पर जाने से लगभग साढ़े तीन घंटे पहले उठ जाते हैं। उठते ही वे सबसे पहले सांस लेने की कुछ खास तकनीक (Breathing Exercises) अपनाते हैं, जिससे मन शांत और बॉडी एक्टिव हो जाता है। वे अक्सर सुबह खाली पेट ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं ताकि बॉडी एनर्जेटिक बनी रहें। बिजी शेड्यूल के बावजूद वे सुबह का कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, जो उन्हें मेंटली फिट रखता है।