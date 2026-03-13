13 मार्च 2026,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Good Morning Friday Wishes : मां वैभव लक्ष्मी के आगमन की तैयारी: आज शुक्रवार को अपनों के साथ साझा करें खुशियों के ये अनमोल बोल

Good Morning Wishes and Images: अगर आप आज की सुबह को अपने मित्रों और परिजनों के लिए यादगार और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ शुक्रवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, संतोषी माता की दिव्य फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं उनके साथ साझा कर सकते हैं। इन संदेशों के जरिए आप अपनों के दिन की शुरुआत माता की असीम कृपा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 13, 2026

Good Morning Wishes

Good Morning Wishes | image credit gemini

Good Morning Wishes and Images: आज शुक्रवार की पावन सुबह भक्त सुख-शांति की अधिष्ठात्री माता संतोषी और महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से संतोषी माता और लक्ष्मी जी को समर्पित है, जिन्हें धैर्य, संतोष और सौभाग्य का वरदान देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से माता की पूजा करने से जीवन के सभी क्लेश और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख-समृद्धि का संचार होता है। इसके साथ ही, इस दिन संतोषी माता की व्रत कथा का पाठ करना या गुड़ और चने का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
मान्यता अनुसार जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से माता की भक्ति करता है और संतोष का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में शांति, वैभव और आपसी प्रेम की कभी कमी नहीं होती। ऐसे में यदि आप भी आज की सुबह को अपने मित्रों और परिजनों के लिए यादगार और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए शुभ शुक्रवार संदेश, गुड मॉर्निंग विशेज, संतोषी माता की दिव्य फोटो और मंगलमय शुभकामनाएं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

शुभ शुक्रवार विश करने के लिए फोटो और शुभकामनाएं (Shubh Shukravar Images and Wishes in Hindi)

  • संतोषी माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका आज का दिन मंगलमय और सुखद हो। शुभ शुक्रवार!
  • माता रानी आपके जीवन से अंधेरा दूर करें और आपको सुख व समृद्धि का आशीर्वाद दें। सुप्रभात!
  • ॐ श्री संतोषी महामायायै नमः। खुशियां आपके कदम चूमे और शांति आपके मन में वास करे। आपका शुक्रवार शुभ हो!
  • नई सुबह, नई उम्मीद! माता का आशीर्वाद आपके साथ हो। हैप्पी फ्राइडे!
  • जय मां लक्ष्मी! संतोषी माता की कृपा से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। आपका शुक्रवार मंगलमय हो!
  • धैर्य और सुख की देवी माता संतोषी आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। शुभ शुक्रवार!
  • एक नया दिन, एक नई शुरुआत! आशा है कि यह शुक्रवार आपके जीवन में खुशियों की नई बहार लेकर आए।
  • फूलों की खुशबू और माता का दुलार, मुबारक हो आपको शुक्रवार का उपहार। आपका दिन शुभ हो!

गुड मार्निंग विश करने के लिए फोटो और मैसेज (Good Morning Photos and Messages in Hindi)

  • संतोषी माता की कृपा और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियों की मिठास घोल दे। सुप्रभात, आपका शुक्रवार मंगलमय हो!
  • माता संतोषी के प्रकाश से आपका हर मार्ग आलोकित हो और सफलता आपके कदम चूमे। शुभ शुक्रवार!
  • मुस्कुराहट के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि मन का संतोष और अपनों का प्यार ही असली धन है। हैप्पी फ्राइडे!
  • लाल फूलों की महक और माता का वरदान, आपका आज का दिन हो सबसे महान। गुड मॉर्निंग!

सुप्रभात बोलने के लिए वॉलपेपर और संदेश (Suprabhat Wallpapers and Messages in Hindi)

  • जय मां संतोषी! माता लक्ष्मी और संतोषी मां का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली और शांति लाए। सुप्रभात, आपका शुक्रवार शुभ हो!
  • मन की शांति और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। शुभ शुक्रवार!
  • उम्मीदों की नई किरण के साथ, यह शुक्रवार आपके लिए बरकत और खुशियों के नए द्वार खोले। आपका दिन मंगलमय हो!
  • सच्ची श्रद्धा वही है जो हमें धैर्य रखना सिखाए। आज के दिन माता की कृपा आप पर बनी रहे। हैप्पी फ्राइडे!

Published on:

13 Mar 2026 05:06 am

Good Morning Friday Wishes : मां वैभव लक्ष्मी के आगमन की तैयारी: आज शुक्रवार को अपनों के साथ साझा करें खुशियों के ये अनमोल बोल

