Shivam Dube Wife: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ट्रेन से सफर करने वाले शिवम दुबे की ‘लेडी लक’ कौन हैं? जानिए

Shivam Dube: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे इन दिनों सुर्खियों में हैं। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी तूफानी पारी ने भारत को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैदान पर लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले शिवम की असल जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हाल ही में उनकी सादगी ने तब सबका दिल जीत लिया, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्लाइट की टिकट न मिलने पर वह अपनी पत्नी के साथ आम जनता की तरह ट्रेन से सफर करते नजर आए। आइए जानते हैं उनकी पत्नी अंजुम खान के बारे में, जो शिवम के हर उतार-चढ़ाव में उनके साथ खड़ी रही हैं।