Ishan Kishan GF : ईशान किशन ऐसे मिले थे अपनी गर्लफ्रेंड से, पढ़िए IPL 2019 की वायरल गर्ल की कहानी

Who Is Aditi Hundia: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद, एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा और विकेटकीपर-बैट्समैन ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया सुर्खियों में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जहां लोग माहिका शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कमेंट्स में लोग यह जानने की उत्सुकता दिखा रहे हैं कि कौन हैं अदिति हुंडिया, क्या करती हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है।

बता दें, अदिति पहली बार IPL में मुंबई और चेन्नई के मुकाबले के दौरान साल 2018 में लोगों के सामने आई थीं। जैसे ही उन्हें मैच के दौरान फ्रेम में कैप्चर किया गया, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देखते ही देखते वे वायरल गर्ल बन गईं। आइए आज के स्टोरी में जानते हैं कि कौन हैं IPL 2019 की वायरल गर्ल और अब ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कौन हैं।