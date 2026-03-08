Women’s Day Wishes:”शब्द कम हैं तुम्हारी अहमियत बताने के लिए…” जैसे दिल छू लेने वाले मैसेज पार्टनर को भेजकर कहें Happy Women’s Day

Happy Women's Day Wishes | image credit gemini
Happy Women's Day Wishes for Girlfriend & Wife: आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनियाभर में मनाया जा रहा है। यह दिन खासतौर पर महिलाओं के योगदान, उनकी मेहनत, साहस और अधिकारों का सम्मान करने के लिए समर्पित है। साथ ही, यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर लोग अपनी जिंदगी की खास महिलाओं जैसे पत्नी, गर्लफ्रेंड, मां या बहन को प्यार और सम्मान दिखाने के लिए गिफ्ट देते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हैं, या मैसेज भेजकर शुभकामनाएं देते हैं।
ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से दूर हैं या इस खास दिन पर उन्हें और भी स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए वुमन डे मैसेज या विशेज भेजकर उन्हें विश कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा प्रयास उन्हें खास महसूस कराएगा और यह एहसास दिलाएगा कि आप उनकी अहमियत जानते हैं।
1-नारी सिर्फ एक नाम नहीं,
बल्कि हिम्मत और सम्मान की पहचान है।
उसके बिना अधूरी है हर कहानी,
नारी ही जीवन की असली शान है।
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
2-तेरी सादगी में ही सबसे प्यारी बात है,
तेरी हंसी में छुपी खुशियों की सौगात है।
तू यूं ही अपनी चमक से दुनिया रोशन करती रह,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
3-तेरी मुस्कान से ही रोशन मेरी हर राह होती है,
तेरे साथ से ही हर सुबह खास होती है।
तू यूं ही हौसलों से दुनिया जीतती रह,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
4- तेरे हौसले मुझे हर दिन आगे बढ़ना सिखाते हैं,
तेरे सपने मुझे नई राह दिखाते हैं।
तू यूं ही अपने सपनों को सच करती रह,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
5- तुम्हें पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान पसंद है
किसी और की पहचान नहीं, अपनी काबिलियत की पहचान है
गिरकर उठना आता है तुम्हें
इसलिए हर मोड़ पर अपनी राह को आसान बनाती हो तुम
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
6-तेरे सपनों को पंख मिले
तू खुले आसमान में उड़ चले
तेरे कदमों में हो सारा जहां
तेरी राहों में खुशियां खिलें
हैप्पी वुमन डे 2026!
7- तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है,
तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी बसी है।
तू यूं ही हमेशा खुश और सफल रहे,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
8-तेरी हिम्मत, तेरी मुस्कान और तेरा अंदाज,
हर बात में छुपा है एक खास एहसास।
तू यूं ही अपनी पहचान बनाती रह,
महिला दिवस की हार्दिक बधाई।
9-नारी है शक्ति, नारी है सम्मान,
नारी से ही सजा है पूरा संसार।
हर कदम पर बढ़ती रहे आपकी पहचान,
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
10- तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,
तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,
तुम हक के लिए लड़ो समाज से
एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज़ से।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं
11-सबका ध्यान रखती हो
सबका दर्द बांटती हो,
ईंटों के मकान को घर बनाती हो
मैंने तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा!
Happy International Women's Day Dear!
12-हर दिन होना चाहिए नारी के नाम,
बिना रुके करती है वो हर काम।
उनके लिए न करो समर्पित सिर्फ एक दिन
नारी को करो नमन प्रतिदिन।
Happy International Women's Day 2026!
13-शिक्षा की ताकत को जानों
नारी तुम खुद को पहचानों
तुम हो मानवता की पालनहार
इस सृष्टि पर की हो उपकार
Happy International Women's Day 2026!
14-हर वक्त मुस्कुराती है, हर मुश्किल को पार कर जाती है
अपने से पहले दूसरों की जिंदगी खुशहाल बनाती है
वो तो नारी है, नारी ही तो घर बनाती है।
15-उड़ान भरने दो उसे, वह छू लेगी सारा आसमान,
दे दो उसे थोड़ा सा मौका और ढेर सारा सम्मान।
Happy International Womens 2026
