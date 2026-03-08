8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Women’s Day Wishes:”शब्द कम हैं तुम्हारी अहमियत बताने के लिए…” जैसे दिल छू लेने वाले मैसेज पार्टनर को भेजकर कहें Happy Women’s Day

Happy Women's Day Wishes for Girlfriend/Wife: अगर आप आज अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से दूर हैं या इस खास दिन पर उन्हें और भी स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए मैसेज या विशेज भेजकर उन्हें विश कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 08, 2026

Happy Women's Day Wishes

Happy Women's Day Wishes | image credit gemini

Happy Women's Day Wishes for Girlfriend & Wife: आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनियाभर में मनाया जा रहा है। यह दिन खासतौर पर महिलाओं के योगदान, उनकी मेहनत, साहस और अधिकारों का सम्मान करने के लिए समर्पित है। साथ ही, यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर लोग अपनी जिंदगी की खास महिलाओं जैसे पत्नी, गर्लफ्रेंड, मां या बहन को प्यार और सम्मान दिखाने के लिए गिफ्ट देते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हैं, या मैसेज भेजकर शुभकामनाएं देते हैं।
ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से दूर हैं या इस खास दिन पर उन्हें और भी स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए वुमन डे मैसेज या विशेज भेजकर उन्हें विश कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा प्रयास उन्हें खास महसूस कराएगा और यह एहसास दिलाएगा कि आप उनकी अहमियत जानते हैं।

गर्लफ्रेंड या पत्नी को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Wife/Girlfriend )

1-नारी सिर्फ एक नाम नहीं,

बल्कि हिम्मत और सम्मान की पहचान है।

उसके बिना अधूरी है हर कहानी,

नारी ही जीवन की असली शान है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

2-तेरी सादगी में ही सबसे प्यारी बात है,

तेरी हंसी में छुपी खुशियों की सौगात है।

तू यूं ही अपनी चमक से दुनिया रोशन करती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

3-तेरी मुस्कान से ही रोशन मेरी हर राह होती है,

तेरे साथ से ही हर सुबह खास होती है।

तू यूं ही हौसलों से दुनिया जीतती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

4- तेरे हौसले मुझे हर दिन आगे बढ़ना सिखाते हैं,

तेरे सपने मुझे नई राह दिखाते हैं।

तू यूं ही अपने सपनों को सच करती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

5- तुम्हें पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान पसंद है

किसी और की पहचान नहीं, अपनी काबिलियत की पहचान है

गिरकर उठना आता है तुम्हें

इसलिए हर मोड़ पर अपनी राह को आसान बनाती हो तुम

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

गर्लफ्रेंड या पत्नी को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए विशेज  (Happy Women’s Day Wishes for Wife/Girlfriend)

6-तेरे सपनों को पंख मिले

तू खुले आसमान में उड़ चले

तेरे कदमों में हो सारा जहां

तेरी राहों में खुशियां खिलें

हैप्पी वुमन डे 2026!

7- तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है,

तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी बसी है।

तू यूं ही हमेशा खुश और सफल रहे,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

8-तेरी हिम्मत, तेरी मुस्कान और तेरा अंदाज,

हर बात में छुपा है एक खास एहसास।

तू यूं ही अपनी पहचान बनाती रह,

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

9-नारी है शक्ति, नारी है सम्मान,

नारी से ही सजा है पूरा संसार।

हर कदम पर बढ़ती रहे आपकी पहचान,

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

10- तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,

तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,

तुम हक के लिए लड़ो समाज से

एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज़ से।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें

Happy Women’s Day Wishes: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारा है… जैसी दिल छू लेने वाले मैसेज भेजकर अपनी लेडी लव को कहें ‘Happy Women’s Day’
लाइफस्टाइल
Happy Women's Day Wishes

महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए संदेश    (Inspiring Women's Day Messages for Everyone)

11-सबका ध्यान रखती हो

सबका दर्द बांटती हो,

ईंटों के मकान को घर बनाती हो

मैंने तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा!

Happy International Women's Day Dear!

12-हर दिन होना चाहिए नारी के नाम,

बिना रुके करती है वो हर काम।

संबंधित खबरें

Happy Women's Day Wishes

Women’s Day Wishes: “तुम्हारे होने से ही घर ‘घर’ है… ” जैसे विशेज इस महिला दिवस अपनी मां को भेजकर महसूस कराएं अपना प्यार

Happy Women's Day Wishes

Women’s Day 2026 पर अपनी महिला मित्र, मां, बहन या पार्टनर को यहां दिए गए विशेज भेजकर कराएं उन्हें खास महसूस 

नेहरू की किताबों के थे जबरदस्त शौकीन

Iran Israel News: ईरान के ‘सुप्रीम’ नेता खामेनेई का वायरल हुआ ‘Book’ शौक, नेहरू की किताबों के थे जबरा शौकीन

मुरैना का भूतों वाला मंदिर

Ghost Built Temple: इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया था ये मंदिर, बिना सीमेंट-चूने के हवा में आज भी टिका है MP का यह मंदिर

World's first cricketer with own Barbie doll

International Women’s Day 2026: क्या आपने देखी स्मृति मंधाना जैसी दिखने वाली डॉल? Women’s Day पर भारत को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

Happy Women's Day Wishes

Happy Women’s Day Wishes: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारा है… जैसी दिल छू लेने वाले मैसेज भेजकर अपनी लेडी लव को कहें ‘Happy Women’s Day’

Chia Seeds Mistakes

Chia Seeds Mistakes: सिर्फ भिगोना ही काफी नहीं! जानिये चिया सीड्स के वो 7 ‘खतरनाक’ कॉम्बिनेशन जो बिगाड़ सकते हैं आपकी सेहत

Good Morning Hindi

Good Morning Wishes : शनि देव की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए आज के दिन की शुरुआत करें इन भक्ति भरे संदेशों के साथ

क्या आपने कभी रसगुल्ले की सब्जी चखी है

Rasgulle Ki Sabzi: अब रसगुल्ला भी ग्रेवी में! उदयपुर के लग्जरी होटल की यह डिश सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

उनके लिए न करो समर्पित सिर्फ एक दिन

नारी को करो नमन प्रतिदिन।

Happy International Women's Day 2026!

13-शिक्षा की ताकत को जानों

नारी तुम खुद को पहचानों

तुम हो मानवता की पालनहार

इस सृष्टि पर की हो उपकार

Happy International Women's Day 2026!

14-हर वक्त मुस्कुराती है, हर मुश्किल को पार कर जाती है

अपने से पहले दूसरों की जिंदगी खुशहाल बनाती है

वो तो नारी है, नारी ही तो घर बनाती है।

15-उड़ान भरने दो उसे, वह छू लेगी सारा आसमान,

दे दो उसे थोड़ा सा मौका और ढेर सारा सम्मान।

Happy International Womens 2026

ये भी पढ़ें

Women’s Day 2026 Theme : इस बार महिला दिवस का थीम है खास, आखिर 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है महिला दिवस?
लाइफस्टाइल
International Women’s Day

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Women’s Day Wishes:”शब्द कम हैं तुम्हारी अहमियत बताने के लिए…” जैसे दिल छू लेने वाले मैसेज पार्टनर को भेजकर कहें Happy Women’s Day

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Women’s Day Wishes: “तुम्हारे होने से ही घर ‘घर’ है… ” जैसे विशेज इस महिला दिवस अपनी मां को भेजकर महसूस कराएं अपना प्यार

Happy Women's Day Wishes
लाइफस्टाइल

Women’s Day 2026 पर अपनी महिला मित्र, मां, बहन या पार्टनर को यहां दिए गए विशेज भेजकर कराएं उन्हें खास महसूस 

Happy Women's Day Wishes
लाइफस्टाइल

Iran Israel News: ईरान के ‘सुप्रीम’ नेता खामेनेई का वायरल हुआ ‘Book’ शौक, नेहरू की किताबों के थे जबरा शौकीन

नेहरू की किताबों के थे जबरदस्त शौकीन
लाइफस्टाइल

Ghost Built Temple: इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया था ये मंदिर, बिना सीमेंट-चूने के हवा में आज भी टिका है MP का यह मंदिर

मुरैना का भूतों वाला मंदिर
लाइफस्टाइल

International Women’s Day 2026: क्या आपने देखी स्मृति मंधाना जैसी दिखने वाली डॉल? Women’s Day पर भारत को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

World's first cricketer with own Barbie doll
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.