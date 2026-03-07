7 मार्च 2026,

लाइफस्टाइल

Happy Women’s Day Wishes: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारा है… जैसी दिल छू लेने वाले मैसेज भेजकर अपनी लेडी लव को कहें ‘Happy Women’s Day’

Happy Women's Day Wishes for Wife/Girlfriend: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहां दिए गए विशेज को कार्ड पर लिखकर या सोशल मीडिया के जरिए भेजकर अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को खास महसूस कराएं।

image

Priyambada yadav

Mar 07, 2026

Happy Women's Day Wishes

Happy Women's Day Wishes | image credit gemini

Happy Women's Day Wishes for Wife/Girlfriend: हर साल 8 मार्च को दुनियाभर में महिलाओं के योगदान, मेहनत, साहस और उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस साल यह 8 मार्च 2026, दिन रविवार यानी कल मनाया जाएगा। यह खास दिन समाज को महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस दिन लोग अपनी जिंदगी की खास महिलाओं को प्यार और सम्मान जताने के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं।
अगर आप इस खास अवसर पर अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज को कार्ड पर लिखकर या सोशल मीडिया के जरिए भेज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

पत्नी या गर्लफ्रेंड को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए विशेज  (Happy Women’s Day Wishes for Wife/Girlfriend)

1-तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,

तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,

तुम हक के लिए लड़ो समाज से

एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज से।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।

2-हौसलों की उड़ान है नारी,

सपनों की पहचान है नारी।

हर मुश्किल को आसान बना दे,

ऐसी महान है नारी।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

3-नारी सिर्फ एक नाम नहीं,

बल्कि हिम्मत और सम्मान की पहचान है।

उसके बिना अधूरी है हर कहानी,

नारी ही जीवन की असली शान है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

4-तेरे होने से ही जिंदगी में खुशियों की बहार है,

तेरी बातों में जैसे प्यार का संसार है।

तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे,

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

5-तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है,

तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी बसी है।

तू यूं ही हमेशा खुश और सफल रहे,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

पत्नी या गर्लफ्रेंड को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Wife/Girlfriend )

6-तेरी मुस्कान से ही रोशन मेरी हर राह होती है,

तेरे साथ से ही हर सुबह खास होती है।

तू यूं ही हौसलों से दुनिया जीतती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

7-नारी की मुस्कान में छुपी है खुशियों की बहार,

नारी के बिना अधूरा है ये पूरा संसार।

उसकी ताकत और साहस को दिल से सलाम,

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

8-नारी है शक्ति, नारी है सम्मान,

नारी से ही सजा है पूरा संसार।

हर कदम पर बढ़ती रहे आपकी पहचान,

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

9-तुम्हें पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान पसंद है

किसी और की पहचान नहीं, अपनी काबिलियत की पहचान है।

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए संदेश (Inspiring Women's Day Messages for Everyone)

10-क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर हैं,

आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर हैं।

Happy Womens Day !

11-गिरकर उठना आता है तुम्हें

International Women’s Day

इसलिए हर मोड़ पर अपनी राह को आसान बनाती हो तुम

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

12-लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी,

दुःखों को दूर कर,

खुशियों को बिखेरे नारी।

Happy Womens Day !

13- हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए

Updated on:

07 Mar 2026 10:49 am

Published on:

07 Mar 2026 10:41 am

Happy Women's Day Wishes: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारा है… जैसी दिल छू लेने वाले मैसेज भेजकर अपनी लेडी लव को कहें 'Happy Women's Day'

