Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

Green Tea Lemon Benefits: सुबह सोकर उठते ही चाय की तलब ज्यादातर लोगों को होती है। पहले के समय में जहां दूध वाली चाय का क्रेज लोगों के बीच देखा जाता था, वहीं आज के समय में लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए दूध वाली चाय के बजाय ग्रीन टी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। जो बनाने में आसान होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी पीने के बजाय अगर इसमें नींबू मिला दिया जाए तो इसके स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ जाते हैं। आज के इस लेख में हम ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं।