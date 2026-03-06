6 मार्च 2026,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

Green Tea Lemon Benefits: क्या आप जानते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी पीने के बजाय अगर इसमें नींबू मिला दिया जाए तो इसके स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ जाते हैं। आज के इस लेख में हम ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 06, 2026

Green Tea Lemon Benefits

Green Tea Lemon Benefits | image credit gemini

Green Tea Lemon Benefits: सुबह सोकर उठते ही चाय की तलब ज्यादातर लोगों को होती है। पहले के समय में जहां दूध वाली चाय का क्रेज लोगों के बीच देखा जाता था, वहीं आज के समय में लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए दूध वाली चाय के बजाय ग्रीन टी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। जो बनाने में आसान होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी पीने के बजाय अगर इसमें नींबू मिला दिया जाए तो इसके स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ जाते हैं। आज के इस लेख में हम ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद (Boosts Immunity)

ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और नींबू में विटामिन C इम्यूनिटी को बढ़ाकर शरीर की रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे सर्दी, खांसी, फ्लू या अन्य संक्रमणों से बचने में सहायता मिलती है। इसके अलावा रोजाना डायट में नॉर्मल चाय के बजाय इसे पीने से शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे मौसम बदलने की वजह से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

एंटीऑक्सिडेंट सपोर्ट (Provides Antioxidant Support)

शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने से उम्र जल्दी बढ़ने लगती है और इसका असर त्वचा, बाल और स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में ग्रीन टी पीना फायदेमंद हो सकता है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन नामक एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। नींबू मिलाने से यह प्रभाव और मजबूत हो जाता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और त्वचा स्वस्थ बनी रहती है।

पाचन के लिए अच्छा (Good for Digestion)

ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को राहत मिलती है। यह पेट की गड़बड़ियों जैसे गैस, एसिडिटी या भारीपन को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह भोजन को सही तरह से पचाने में भी सहायता करता है।

ऊर्जा और मानसिक सतर्कता (Supports Energy and Alertness)

ग्रीन टी में हल्का कैफीन होता है जो दिमाग को तरोताजा रखता है और थकान कम करता है। नींबू मिलाने से यह ऊर्जा शरीर को धीरे-धीरे मिलती है, जिससे लंबे समय तक एक्टिव रहना आसान होता है। इसलिए इसका रोजाना सेवन करने से काम पर फोकस बढ़ाने और मानसिक सतर्कता बढ़ाने में मदद मिलता है।

डिटॉक्स और लिवर हेल्थ (Supports Detox and Liver Health)

ग्रीन टी और नींबू का कॉम्बिनेशन शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। यह लिवर की काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर के अंदर सफाई करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। इससे त्वचा की चमक बढ़ती है और शरीर से हेल्दी होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य सुझाव पर आधारित है। अगर आपको ग्रीन टी या नींबू से एलर्जी है या कोई बीमारी है या दवा ले रहे हैं, तो ग्रीन टी में नींबू मिलाकर पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Updated on:

06 Mar 2026 11:45 am

Published on:

06 Mar 2026 11:44 am

Hindi News / Lifestyle News / Green Tea Lemon Benefits: 5 रुपये के नींबू-ग्रीन टी से दिनभर रहें सुपर एक्टिव! भूल जाओ महंगे एनर्जी ड्रिंक्स

