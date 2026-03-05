5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Watermelon With Salt Benefits: तरबूज खाने से पहले उसमें डालें यह सफेद सस्ती चीज, पाएं कई फायदे

Watermelon With Salt Benefits: आज के इस स्टोरी में हम एक ऐसे ही फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे नमक डालकर खाने से डिहाइड्रेशन और उससे जुड़ी दूसरी परेशानियां कम होती हैं। आइए जानते हैं यह कौन सा फल है और इसके सेवन से क्या-क्या फायदे होते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 05, 2026

Watermelon With Salt Benefits

Watermelon With Salt Benefits | photo credit chatgpt

Watermelon With Salt Benefits: गर्मी के आते ही शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना, अत्यधिक थकान, मुंह सूखना और गहरा रंग का पेशाब आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा त्वचा का रूखापन, मांसपेशियों में ऐंठन, कब्ज या कभी-कभी हीटस्ट्रोक जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए इन दिनों हमें अपनी रोजमर्रा की डाइट में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि कई ऐसे फल और सब्जियां भी शामिल करनी चाहिए, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करें।
आज के इस स्टोरी में हम एक ऐसे ही फल के बारे में बताने वाले हैं, जिसे नमक डालकर खाने से डिहाइड्रेशन और उससे जुड़ी दूसरी परेशानियां कम होती हैं। आइए जानते हैं यह कौन सा फल है और इसके सेवन से क्या-क्या फायदे होते हैं।

हाइड्रेशन के लिए (Hydration Support)

तरबूज लगभग 90% पानी से बना होता है, इसलिए यह गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने का आसान और अच्छा जरिया है। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

ब्लोटिंग के लिए (Reduces Bloating)

गर्मी में अक्सर हम बाहर का भारी या मसालेदार खाना खा लेते हैं, जिससे पेट में गैस और सूजन हो जाती है। ऐसे में तरबूज में थोड़ा नमक मिलाकर खाने से शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के साथ ही पेट फूलने की समस्या भी कम होती है।

पोषण और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस (Nutrient & Electrolyte Balance)

तरबूज में पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन C जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि दिल की सेहत और मांसपेशियों के कामकाज में भी मदद करते हैं।

शरीर को ठंडा रखने में मदद (Cooling Body Effect)

तरबूज खाने से शरीर के अंदर से गर्मी कम होती है और ठंडक का एहसास होता है। यह गर्म मौसम में बढ़े तापमान को संतुलित करता है और थकान को भी कम करने में मददगार होता है।

पेट के लिए (Good For Digestion)

तरबूज में पानी के साथ-साथ फाइबर भी होते हैं, जिससे इसको डाइट में शामिल करने से कब्ज और पाचन में मदद मिलता है।

ये लोग करें परहेज (Precautions)

  • ज्यादा नमक न डालें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और सूजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
  • अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है या कम नमक की डाइट की सलाह दी गई है, तो तरबूज पर नमक डालकर खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss
लाइफस्टाइल
Ash Gourd for weight loss

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Mar 2026 04:25 pm

Published on:

05 Mar 2026 04:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / Watermelon With Salt Benefits: तरबूज खाने से पहले उसमें डालें यह सफेद सस्ती चीज, पाएं कई फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Aam Panna Summer Drink: गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का देसी नुस्खा है आम पन्ना, जानें कब और कैसे पीना है सबसे फायदेमंद

आम पन्ना पीने के जबरदस्त फायदे
लाइफस्टाइल

Women’s Day Special: पहली पत्नी के रहते पति ने रचा ली दूसरी शादी? तो घबराएं नहीं, जानें अपने ये कानूनी अधिकार

Women's Day Special
लाइफस्टाइल

Gulkand In Summer: हार्मोनल बैलेंस से लेकर चमकती स्किन तक, ये देसी जैम अंदर से करेगी बॉडी को डिटॉक्स

1 चम्मच गुलकंद: गर्मी की हर बीमारी का इलाज
लाइफस्टाइल

Extra Marital Affairs: पति का एक्स्ट्रा अफेयर पकड़ने के लिए पत्नियों ने खोजा नया हथियार, जानें क्या है ‘Divorce Dust’, कैसे करता है ये काम

Extra Marital Affairs
लाइफस्टाइल

Right way to Drink Water : कब, कैसे और कितना पीना चाहिए पानी? ये 5 टिप्स बदल सकते हैं आपकी सेहत

Right Way To Drink Water
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.