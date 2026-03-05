Women’s Day Special: पहली पत्नी के रहते पति ने रचा ली दूसरी शादी? तो घबराएं नहीं, जानें अपने ये कानूनी अधिकार

Women's Day Special: शादी को भारत में भरोसे, सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग इस भरोसे का गलत फायदा उठा लेते हैं। आए दिन खबरों में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां कोई आदमी अपनी पहली शादी की बात छुपाकर दूसरी महिला से शादी कर लेता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी अपनी पसंद से शादी करने के बाद भी घरवालों के दबाव में आकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन जब बाद में सच्चाई सामने आती है, तो वह आदमी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है कि दूसरी शादी कानून के हिसाब से मान्य नहीं है, इसलिए वह उस महिला को खर्चा (maintenance) नहीं देगा। ऐसी स्थिति में महिला को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए आइए एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं।