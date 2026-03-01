अंधेरे में डूबा हुब्बल्ली-धारवाड़ बीआरटीएस कॉरिडोर, खराब स्ट्रीट लाइटों से राहगीरों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी

हुब्बल्ली-धारवाड़ बीआरटीएस कॉरिडोर पर बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब होने से रात के समय सड़क पर अंधेरा छा रहा है। इससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। करीब 18 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर और इसके साथ लगने वाली मिश्रित यातायात लेन पर कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर और मिक्स्ड ट्रैफिक लेन पर कुल करीब 775 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिनमें से 37 से अधिक लाइटें खराब हो चुकी हैं। होसुर क्रॉस से लेकर उनकल लेक तक कुछ स्थानों पर लाइटें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद कई हिस्सों में अंधेरा रहता है। उनकल लेक से एपीएमसी मेन गेट तक भी कई लाइटें बंद हैं। नवनगर, इस्कॉन से रायपुर, सत्तूर रेलवे ब्रिज और लक्ष्मणहल्ली क्षेत्र में भी कई जगहों पर रोशनी की कमी देखी जा रही है।