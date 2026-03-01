रंगों के उत्सव में डूबा धारवाड़, रेन डांस और मटकी फोड़ रहा होली उत्सव का मुख्य आकर्षण

धारवाड़ में होली का पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक रंगों के साथ मनाया गया। शहर में विभिन्न युवा संगठनों और स्थानीय समितियों की ओर से रंगों के इस उत्सव को लेकर जोश दिखा। इस बार होली समारोह में रेन डांस और मटकी फोड़ प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहे। शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों को रंग-बिरंगे बैनरों, पताकाओं और सजावट से सुसज्जित किया गया था जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल नजर आया। धारवाड़ की होली में कामन्ना और रति की प्रतिमाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इन्हें शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया गया जहां बच्चे और युवा ढोल-नगाड़ों की ताल पर नाचते-गाते नजर आए।